Sacmi che festa per i 105 anni | Legame stretto con la comunità

Un compleanno da ricordare. Quasi 5mila persone hanno festeggiato, sabato scorso, i 105della. Già dalla prima mattinata, in centinaia si sono presentati ai cancelli di via Selice per partecipare a una giornata pensata per dare l’opportunità a tutti di conoscere da vicino il colosso cooperativo. Protagonista assoluto della giornata, il tour nello stabilimento: 13 tappe per esplorare i gangli della produzione e dell’innovazione, dal laboratorio dove si progettano le nuove capsule a basso impatto ambientale come quelle in fibra di cellulosa al reparto montaggio e collaudo presse industriali, per realizzare manufatti dall’uso quotidiano, dalle piastrelle al metallo. Tante le attività in programma dedicate alle famiglie con bambini e ragazzi al seguito. Allestita un’area dedicata, nella mensa aziendale, dove i ragazzi hanno potuto toccare con mano in modo divertente le sfide della sostenibilità, della robotica, dell’intelligenza artificiale.