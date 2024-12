Iltempo.it - "Nuovo premier nei prossimi giorni". Macron esclude le dimissioni

Emmanuelle sue, assicurando che resterà al timone della Francia "fino alla fine" del mandato nel 2027, e annuncia che nominerà unprimo ministro "nei". All'indomani dell'approvazione della mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea nazionale, che ha fatto cadere il governo dopo solo 3 mesi di attività facendolo diventare il più breve della Quinta Repubblica, ilMichel Barnier ha presentato lesue e del suo esecutivo. Resterà in carica per la gestione degli affari correnti fino alla nomina del suo successore. Il cui nome, però, al momento non c'è. Nell'atteso discorso alla nazione tenuto in serata dall'Eliseo,ha espresso l'auspicio di un "governo di interesse generale", che "rappresenti tutte le forze politiche di un arco di governo che possa partecipare o che per lo meno si impegni a non sfiduciarlo".