Quotidiano.net - Mosca: La Francia era prospera, Macron l'ha portata alla crisi

Il presidente francese Emmanuelnon è riuscito a mantenere il potere e ha portato lain uno stato di profonda. Questa l'opinione espressa dal presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin, come riporta la Tass. "Il tentativo didi mantenere il potere con ogni mezzo è fallito. L'attuale presidente dellaha portato il paese, un tempo prospero, in uno stato di profondapolitica ed economica". Volodin ha sottolineato che per la prima volta nella storia dellail governo è durato solo 91 giorni.