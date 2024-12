Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: patta sempre più vicina?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:46 42. Tb3 per.13:45 Finale teoricamente patto, ma per adesso sembra che i due vogliano continuare a giocare, con 38’09” pere circa 37? per.13:44 Torna. 41. Ta3 Rg6.Arturs Neiksans suggestsis now trying to hit back in the psychological battle by pushing on for a win in an extremely drawish position.Giri: “That psychological battle is long lost — he’s already down 20-0!”#pic.twitter.com/SSTwdOTY88— chess24 (@chess24com) December 5,13:43 Per un minuto e mezzo tutte e due le sedie, forse per la prima volta in questo match, si sono svuotate. Adessoè tornato.13:42 40. Td2. Paradossalmente adessoun minimo d’attenzione deve farla, può giocare solo Tg1+, Re4, Re3 e Ta3.