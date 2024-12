Linkiesta.it - L’inedita simpatia di Fedez, e la vita di merda dei famosi di oggi

«Comportarsi da bulli aiuta nella, anche se ha un prezzo. Davanti ai bulli si tace, si sopporta o ci si inchina. Quasi mai, però, li si ama. Arrivano alla pancia. Non al cuore». È la chiusa del corsivo dell’altroieri di Massimo Gramellini, forse articolo vincitore del premio “Capire meno il mondo” 2024, un anno nel quale c’è stata tesa competizione per il trofeo. Ma lunedì, davanti alla prima pagina del Corriere, ho avuto quel friccico che si ha di fronte alla vera incomunicabilità, ai capelli che fanno male, ai croccantini di Pavlov fuoriusciti dalla ciotola.Certo, già l’uso di quello pseudoconcetto che è «bulli» ci avvisa che siamo di fronte a una puttanata (non credo sia mai esistito un ragionamento serio che includesse la categoria del bullismo, entrata nello scarsissimo dibattito pubblico poco prima di altre invenzioni recenti quali la premenopausa e il ghosting).