La vacca di B E A T Teatro chiude la sezione GEOgrafie di Mutaverso a Salerno

Domani, venerdì 6 dicembre alle 21, il Piccolodel Giullare ospiterà Ladella compagnia B.E.A.Tin collaborazione con il NuovoSanità. Lo spettacolo conclude larivolta ai giovani artisti della Campania, della stagione. Scritto da Elvira Buonocore e diretto da Gennaro Maresca, l’opera vede in scena Vito Amato, Anna De Stefano e lo stesso Maresca, e si avvale dell’aiuto regista Roberta De Pasquale, il disegno luci di Alessandro Messina e i costumi curati da Rachele Nuzzo. Pluripremiato a livello nazionale, lo spettacolo ha conquistato il Premio Tutto.com Dante Cappelletti XIII Edizione e numerosi altri riconoscimenti, tra cui i Premi Voci dell’Anima 2021 e il Premio Per fare ilche ho sognato. Al termine della performance l’autrice Elvira Buonocore e la compagnia dialogheranno con il pubblico in un incontro moderato da Erminia Pellecchia.