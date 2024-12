Ilveggente.it - Juve Stabia-SudTirol, Serie B: tv, formazioni, pronostico

è una partita della sedicesima giornata diB e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili, diretta tv, streaming.Dopo un avvio di campionato decisamente sorprendente, parliamo pur sempre di una squadra neopromossa, ladi Pagliuca ha vissuto un momento di appannamento. Normale: difficile intanto reggere la pressione quando sei in alto e hai altri obiettivi, e poi è evidente che la rosa non è stata costruita per arrivare davanti a tutti alla fine della stagione.B: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itSi sapeva che questo momento sarebbe arrivato, e infatti in casa campana si pensa solo alla salvezza che vista la durata del campionato diB è abbastanza lontana. Certo, al momento la classifica sorride, decisamente alla formazione padrona di casa che, contro unin piena crisi, penultimo in classifica e che arriva da cinque sconfitte consecutive, ha la possibilità, almeno per una notte, di rientrare in maniera prepotente dentro la zona playoff.