Inarrestabile Tananai: il CALMOCOBRA LIVE 2024 proseguirà anche nel 2025

E meno male che l’espressione «Calmo, cobra» avrebbe dovuto tranquillizzarlo. Ilha collezionato sold out in giro per i palazzetti più importanti d’Italia, e si è concluso il 3 dicembre all’Inalpi Arena di Torino;, però, non ha la minima intenzione di fermarsi. Il cantautore meneghino ha annunciato che il tour continuerànel, concentrandosi nel periodo estivo; un appuntamento che promette di essere tra i più attesi della stagione.«Famiglia, lo rifacciamo quest’estate». Con questo post condiviso su Instagram, Alberto Cotta Ramusino ha confermato quello che già era nell’aria da un po’: ci saranno molte altre occasioni per assistere alle sue esibizioni dal vivo, per la gioia dei fan. Di seguito, gli eventi già programmati:Giovedì 19 giugno– ROMA – ROCK IN ROMA – Ippodromo delle capannelle (data zero)Giovedì 10 luglio– COLLEGNO (TO) – Flowers FestivalVenerdì 11 luglio– FERRARA – Ferrara Summer FestivalVenerdì 18 luglio– SERVIGLIANO (FM) – Nosound FestSabato 19 luglio– FRANCAVILLA (CH) – Shock Wave FestivalVenerdì 25 luglio– GENOVA – Balena FestivalMartedì 5 agosto– LECCE – Oversound Music Festival – Le cave del ducaMercoledì 6 agosto– BARLETTA (BT) – Oversound Music Festival – Fossato del castelloVenerdì 8 agosto– PALERMO – Dream Pop Festival – Velodromo Paolo BorsellinoSabato 9 agosto– CATANIA – Sotto il vulcano Fest – Villa BelliniMercoledì 13 agosto– CINQUALE (MS) – Arena della VersiliaVenerdì 5 settembre– MILANO – Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San SiroI biglietti sono in vendita online dalle ore 18:00 di ieri, 4 dicembre, e sono acquistabili su www.