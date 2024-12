Liberoquotidiano.it - Gaza, Mario Venezia: “Reazioni al terrorismo non sono gli striscioni"

“Genocidio è un termine che ha un valore. Prima di essere coniato è stato associato a determinati fatti, quindi l'uso di quel termine proposto dalla massima autorità religiosa del mondo cattolico così importante nei rapporti tra le religioni, evidentemente crea grande preoccupazione"., Presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma, risponde così alle parole del Papa che suggerisce di aprire una indagine per genocidio su cio' che è avvenuto a. Perché? Che idea si è fatto? "Perché? Perché comunque diciamo che se non c'è una sintonia tra le grandi religioni metto anche in questo la religione musulmana, oltre quella cattolica e quella ebraica, è chiaro che certi ragionamenti si fanno solo sulla carta. È importante che ci siano delle forme di vera condivisione e di comprensione di quello che è l'altro.