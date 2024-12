Ilrestodelcarlino.it - Filiera della ceramica, confronto sul futuro

Il gothatecnologia per, mercoledi prossimo 11 dicembre presso l’Hotel RMH Des Arts di Baggiovara, con la seconda edizione del convegno tecnico ‘di Valore’. Promosso da Ceramic World Review e CeramicWorldWeb, in collaborazione con Acimac, l’evento offrirà una giornata di approfondimento incentrata sul valore del prodotto e su come tecnologie e materiali possano contribuire ad incrementarne la competitività, intervenendo su estetica, qualità tecnica e sostenibilità. Per la varietà e completezza dei contenuti offerti, l’appuntamento è rivolto a un’ampia platea di professionisti di aziende produttrici di(responsabili sviluppo prodotti, tecnici di laboratorio, direttori tecnici e responsabili di stabilimento, energy manager, titolari) e a tutti gli operatori