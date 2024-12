Lanazione.it - Epic-Experience Prato Industrial Culture, al via il percorso

, 5 dicembre 2024 - Ha preso il via formalmente ieri, con l’incontro operativo di kick off fra il Comune die i nove partner coinvolti, il progetto europeo "". Scopo del progetto, che durerà 42 mesi (fino al 31 maggio 2028), implementare e arricchire l'esperienza di "TIPO - Turismo", a partire dalla analisi delle tendenze del mercato turistico, fino alla creazione in modo condiviso e collaborativo con il territorio di nuovi prodotti turistici, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonioe passato e presente per attrarre i turisti. Il tutto nell’ambito di un approccio di "turismo senza fine", che prevede di attirare turisti tutto l'anno ed espandere le esperienze dal mondo reale integrando esperienze fisiche e digitali, anche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, per un’esperienza più coinvolgente e realistica.