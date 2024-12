Tvzap.it - Edoardo Bove, le ultime notizie sulle sue condizioni: ci sono novità

, come sta: bruttesulla sua carriera –, centrocampista della Fiorentina, si prepara a una svolta nella sua carriera. Dopo il grave malore subito durante la partita contro l'Inter, il giovane pare abbia già dato il consenso per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo, un dispositivo salvavita che però potrebbe allontanarlo definitivamente dal calcio professionistico in Italia. : gli ultimi aggiornamenti sul calciatoreSecondo quanto riferisce «Repubblica»,sta bene, non ha praticamente più bisogno di cure, ma deve solo essere monitorato. Dovrà restare ancora a letto e proprio da lì ieri sera ha guardato la partita della sua Fiorentina.