Bollicinevip.com - Duro scontro tra Shaila Gatta e Lorenzo al GF: “Finisce qui, te ne puoi andare”

Leggi su Bollicinevip.com

Amore al capolinea traSpolverato?acceso al GFSpolverato everso la rottura, perché è scoppiata la lite al GFÈ scoppiato un acceso litigio traSpolverato nelle scorse ore al Grande Fratello. Il motivo? Lui non ha gradito l’atteggiamento della fidanzata, l’ha infatti accusata di non avergli portato rispetto.Ad infastidire il gieffino è stato il balletto che l’ex velina di Striscia la notizia ha fatto con Alfonso D’Apice nella casa più spiata d’Italia, lei però pensa che la sua scenata di gelosia sia stata esagerata. Visibilmente infastiditole ha detto: “Ascolta io non passo per geloso o matto. Ma spiattellarmi in faccia un ballo? Perché? Esco dal confessionale e ti vedo. Perché l’hai fatto? Mi fai vedere quella scena quando esco dal confessionale.