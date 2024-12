Lapresse.it - Corea del Sud, il presidente Yoon indagato per ‘insurrezione’

La polizia sudna ha iniziato a indagare sulSuk-yeol per presuntain seguito alla sua dichiarazione di legge marziale. Lo ha riferito Woo Jong-soo, capo del quartier generale investigativo nazionale della National Police Agency, che ha detto ai legislatori che “il caso è stato assegnato”. L’ufficio delha riferito che non ci saranno state dichiarazioni pubbliche oggi. Lo riferiscono i media locali.sostituisce ministro della DifesaIldelladel Sud,Suk Yeol, ha accettato le dimissioni del ministro della Difesa Kim Yong-hyun, tra le crescenti polemiche sul suo ruolo nella dichiarazione di legge marziale, poi abortita, di. Lo riporta l’agenzia Yonhap. Kim, che ha proposto la dichiarazione della legge marziale a, si è offerto di dimettersi mercoledì, dopo cheha improvvisamente dichiarato la legge marziale martedì sera e ha revocato il decreto poche ore dopo, in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea nazionale di una risoluzione per annullarla.