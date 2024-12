Ilgiorno.it - Como, picchiata e rapinata nella sua casa in pieno centro storico: tre arresti

, 5 dicembre 2024 - Sono stati arrestati dalla polizia tre uomini ritenuti responsabili di una violenta rapina commessa nell'aprile scorso in. Il Gip diha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per due italiani e un peruviano che avrebbero picchiato e rapinato una donna residente in città murata dopo essersi introdotti nel suo appartamento, sottraendole denaro e preziosi per un valore di svariate migliaia di euro. Gli agenti della Mobile hanno ricostruito diversi sopralluoghi effettuati dagli indagati nei giorni precedenti al fatto e di delineare i ruoli assunti dagli stessi durante la rapina: due quali autori materiali e uno quale basista in quanto ex dipendente della vittima. Due degli arrestati, secondo quanto ricostruito, alle prime ore di quella mattina dello scorso aprile, avrebbero atteso l’uscita del proprietario diper introdursi nell’appartamento nel quale hanno tuttavia trovato la moglie.