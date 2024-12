Tpi.it - Brescia, suora finisce agli arresti domiciliari per legami con la ‘Ndrangheta

Unalombarda, suor Anna Donelli, è finitanell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia disu alcune attività dellain territoriono. La religiosa è accusata di aver fatto da tramite tra l’associazione mafiosa e alcuni detenuti in carcere, dove presta servizio come volontaria.Nell’ordinanza che dispone la misura cautelare si legge che laavrebbe messo a disposizione degli ‘ndranghetisti “la propria opera di assistente spirituale all’interno delle case circondariali e di reclusione per veicolare messaggi tra gli appartenenti all’organizzazione criminale e i sodali detenuti”.In particolare, avrebbe ricevuto “informazioni dai detenuti utili per meglio pianificare strategie criminali di reazione alle attività investigative delle Forze dell’ordine e dell’Autorità giudiziaria”.