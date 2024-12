Lettera43.it - Altro flop per la Rai: dopo Monteleone e Barbareschi chiude anche Binario 2

2, programma con Carolina Di Domenico e Andrea Perroni,. Ennesimostagionale per la Rai, costretta a sospendere la messa in onda della trasmissione che avrebbe dovuto sostituire Viva Rai2!, lo show di Fiorello. Una scommessa persa, perché a differenza del programma del comico siciliano, la nuova trasmissione ha fatto registrare uno share medio del 2,3 per cento. Troppo poco per sostituire Fiorello e per dare una mano a un Rai alle prese con una sfilza di chiusure, in ultimo Se mi lasci non vale con Luca. E cosìrà il prossimo 20 dicembre, due mesila sua prima apparizione in onda il 21 ottobre. La notizia è filtrata proprio nel giorno in cui sono stati presentati i palinsesti invernali per il 2025.La Rai: «Esperimento altamente innovativo»La direzione Intrattenimento Day Time della Rai, in una nota, ha spiegato: «Si trattava di un esperimento altamente innovativo, pensato all’interno di uno studio e di una location (la stazione Tiburtina di Roma) che resteranno un unicum nella storia Rai.