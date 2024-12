Lanazione.it - Tushe Prato, tutto ok. Buona la prima in casa

Esordiolingo vincente per lache nella terza giornata del campionato di serie A2 femminile girone C ha avuto la meglio sulle siciliane di Licata della Halikada Gattopardo. 44-19 l’eloquente punteggio finale per le pratesi. Partita senza storie fin dalla prime battute, con il primo tempo concluso sul 23-8. Al fischio finale arrivano quindi due punti che permettono alla squadra allenata da Valentina Megli di continuare a tallonare da vicino la capolista Trapani, in testa a punteggio pieno ma con una partita in più disputata. Questo il tabellino delle pratesi: G. Del Bono 5, M. Micotti 5, Amerighi 4, Gurra 1, E. Del Bono 1, Della Maggiora 9, Logica, Semini 3, Frati 1, R. Micotti 8, Bellandi 4, Rossi 1, Desii 1, Bartalucci, Milan 1. Gli altri risultati della terza giornata d’andata: Euromed Mugello-Publiesse Chiaravalle 20-36 e Trapani-Conversano 21-20.