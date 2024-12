Tpi.it - Turetta condannato anche a risarcire 760mila euro alla famiglia di Giulia: “Ma i Cecchettin riceveranno poco o nulla”

Nel processo di primo grado per l’omicidio di, il Tribunale di Venezia haFilipponon solo all’ergastolo, maal risarcimento diin favore deiri della ragazza uccisa che si sono costituiti parti civili nel procedimento penale.Nel dettaglio, dovrebbero andare 500milaal padre Gino, 100mila ciascuno ai fratelli Davide ed Elena e 30milaa testanonna Carla e allo zio Alessio. Si tratta di risarcimenti provvisionali, ossia di cifre provvisorie da pagare immediatamente alle parti lese, in attesa che il giudice civile definisca l’ammontare esatto da riconoscere loro.Tuttavia è assai improbabile che i parenti diricevano per intero quelle somme di denaro., 23 anni, cresciuto in unacerto non milionaria, difficilmente oggi dispone un patrimonio personale tale da soddisfare appieno la sentenza del Tribunale.