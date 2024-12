Justcalcio.com - TS – Fagioli, la Premier chiama e la Juve fissa il prezzo! Mbangula jolly mercato

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-04 11:51:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport:London Calling. Le sirene provenienti dallaLeague, e in particolare dalla capitale inglese, stanno diventando sempre più forti per Nicolò, scivolato all’ultimo posto nelle gerarchie di Thiago Motta per la mediana della Vecchia Signora. Motivo per cui il centrocampista bianconero e i suoi rappresentanti hanno iniziato ad ascoltare le proposte provenienti da altri club. Soprattutto dall’estero, dove il numero 21ntino vanta parecchi estimatori. Uno di questi siRoberto De Zerbi e – non è un mistero – lo accoglierebbe volentieri all’Olympique Marsiglia. Peccato che dalle parti del Velodrome, al momento, non avrebbero la liquidità per finanziare un’operazione del genere. L’opzione di una partenza diin prestito con diritto di riscatto, infatti, non viene neanche presa in considerazione dalle parti della Continassa.