Piece By Piece – Recensione | l’ambizioso ritratto LEGO di Pharrell Williams

Quando si sente parlare di un documentario animato in, le aspettative volano subito alle stelle.Byparte proprio da questa promessa: raccontare la vita e la carriera diin un modo completamente diverso dal solito. Ed è vero, l’idea è originale e visivamente accattivante. Vedere i celebri mattoncini trasformarsi in sequenze animate che rappresentano momenti chiave della sua carriera è senza dubbio divertente e curioso. Ma, a conti fatti, il film non riesce a mantenere del tutto la sua promessa di essere qualcosa di davvero fuori dal comune.ByA tratti,Bysembra incastrarsi nei meccanismi del classico documentario: interviste di rito, questa volta rese in chiave, che però non riescono davvero a rompere lo schema narrativo tradizionale.