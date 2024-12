Puntomagazine.it - Omicidio Giulia Cecchettin: Filippo Turetta condannato all’ergastolo, ma il dolore della famiglia non si placa

La Corte d’Assise di Venezia riconosce la premeditazione nell’, ma esclude l’aggravantecrudeltà. Ladi: “Abbiamo perso tutti come società”è statoper l’premeditatosua ex fidanzata,. La Corte d’Assise di Venezia ha emesso la sentenza dopo un lungo processo, che ha visto il giovane dichiarato colpevole dell’ma assolto dalle accuse di stalking e di crudeltà. La condanna, che arriva come richiesto dalla Procura, segna un capitolo doloroso per le famiglie coinvolte e per l’intero paese, scosso dalla brutalità del femminicidio.La sentenza e la reazione diLa sentenza è stata letta in silenzio, conche ha ascoltato le parole del giudice senza reagire. Con il capo chino e gli occhi chiusi, il giovane ha assistito alla dichiarazione di colpevolezza, ma non ha mostrato alcuna emozione evidente.