Montecitorio, question time con il ministro Urso

ROMA – Si svolgerà oggi, 4 dicembre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento.Ildelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, risponderà a interrogazioni sull’adempimento da parte della società Beko delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali, cosiddetto golden power (Richetti – AZ-PER-RE); sugli esiti del tavolo relativo alla vertenza sulla situazione industriale e occupazionale degli stabilimenti dell’azienda Berco (Messina – FDI); sulle iniziative a sostegno del settore della moda, con particolare riferimento all’istituzione di un tavolo di crisi nazionale (Boschi – IV-C-RE); sulla procedura di acquisizione della Piaggio aerospace s.