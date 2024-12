Movieplayer.it - La star di Bollywood Babil Khan e lo scrittore Perumal Murugan tra gli ospiti del River to River 2024

, figlio del grande Irrfan, e lotra glidel festiuval fiorentino dedicato alla cinematografia indiana, in programma dal 5 al 10 dicembre. Una pioggia diin arrivo a Firenze dal subcontinente indiano per la 24° edizione deltoFlorence Indian Film Festival, l'unica manifestazione in Italia interamente dedicata alla cinematografia e alla cultura indiana che terrà banco dal 5 al 10 dicembre. Si attendono nel capoluogo toscano, tra gli altri, ladi, figlio del compianto Irrfan, lo, Kiran Rao, regista del film in corsa agli Oscar per l'India Laapataa Ladies e il regista campione di incassi Vijay Krishna Acharya. Diretto da Selvaggia Velo, in collaborazione e con il patrocinio dell'Ambasciata dell'India, .