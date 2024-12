Iodonna.it - I costi per la terapie contro il cancro negli Usa sono altissimi e l'attore ha deciso di vendere magliette autografate per sostenere le spese sue e di altre famiglie

Leggi su Iodonna.it

Chi ha amato Dawson’s Creek non può che fare il tifo per James Van Der Beek. L’47enne, celebre per il ruolo di Dawson Leery nella fortunata serie teen dei primi anni 2000, ha recentemente condiviso una battaglia ben più personale e difficile: una diagnosi di tumore al colon-retto al terzo stadio. Nel novembre scorso ha rivelato la sua malattia a People, dichiarando di affrontarla con una grande determinazione. «in via di guarigione e il livello di energia è altissimo. Ma quando davvero sarò fuori pericolo ve lo farò sapere, contateci», aveva detto. Ora, però, hadi andare oltre, perle costosissime cure sue e di quelle di altri malati di. Il cast di Dawson’s Creek guarda le foto La raccolta fondi per le cure anti-tumoraliNel contesto della sua lotta, Van Der Beek ha trovato un modo per fare fronte agli enormidelle cure mediche: hadi mettere in vendita cimeli firmati legati al suo passato cinematografico, con l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare non solo la sua famiglia, ma ancheche affrontano difficoltà finanziarie a causa del