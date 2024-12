Lanazione.it - Guasto all’Ospedale. Sospesa l’attività delle sale operatorie

Leggi su Lanazione.it

di Campostaggia fuori uso. Per un, gli interventi chirurgici urgenti saranno effettuati alle Scotte e quelli già programmati da tempo rinviati a data da destinarsi. Sospesi anche tutti gli esami endoscopici. "A causa di undel gruppo batteria continuità elettrica dedicato, è stata fermatadell’ospedale di Campostaggia – spiega la Asl Toscana Sud Est in una nota diffusa nella tarda mattinata di ieri –. Gli interventi chirurgici programmati saranno rinviati, mentre quelli urgenti, compresi i parti, saranno inviatiSanta Maria alle Scotte di Siena. Per il momento non sarà possibile eseguire anche gli esami endoscopici". E ancora: "I tecnici stanno provvedendo a far sì che ilvenga risolto il più velocemente possibile.