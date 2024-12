Ilgiorno.it - Gravidanza, esami gratuiti: quali sono e quando si può usufruirne

Milano, 4 dicembre 2024 – Novità per le donne in: Regione Lombardia offre degliche noncoperti dal Servizio sanitario nazionale. Si tratta di screeningrelativi adintegrativi che tuttavia oggi vengono considerati essenziali. Ne potranno godere per due anni in via sperimentale tutte le donne residente residenti in Lombardia.L’iniziativa, approvata dalla giunta regionale, mira a rafforzare la tutela della salute materno-fetale con l’offerta gratuita didi laboratorio importanti. Gliche vengono offerti in maniera gratuita riguardano il diabete gestazionale con curva da carico (OGTT75) a 24-28 settimane, lo screening di TSH e ferritina nel primo trimestre e screening CMV (Cytomegalovirus) IgG-IgM, ripetuto in caso di negatività al primo test, per verificare la protezione immunitaria a questo virus, che è la causa principale della sordità congenita.