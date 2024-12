Lapresse.it - E’ morta la madre di Eminem, Debbie Nelson

a 69 anni, ladel rapper, il cui rapporto burrascoso con il figlio è noto attraverso i testi delle canzoni dell’artista. Lo ha annunciato Dennis Dennehy, da tempo rappresentante di.La causa della morte non è stata riferita, ma la donna lottava contro un cancro ai polmoni. Da quando il rapper di Detroit è diventato una star, il rapporto difficile con lanon era un segreto.Il cantante l’aveva addirittura “denigrata” in canzoni come il singolo del 2002 ‘Cleaning Out My Closet‘. Mentre nella hit ‘Lose Yourself‘, parte della colonna sonora del film ‘8 Mile’, i suoi sentimenti sembravano essersi placati.La storia di, nata nel 1955 in una base militare in Kansas, aveva intentato e patteggiato due cause per diffamazione a causa delle dichiarazioni disu di lei in riviste e talk show radiofonici.