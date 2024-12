Amica.it - Dalla gonna svasata agli hot pants, dal bomber al cappotto elegante, come abbinarli quest’inverno

Leggi su Amica.it

Grintosi, indistruttibili, dall’allure rock. I biker boots sono il lato wild dell’armadio per la stagione fredda. E quest’anno sono più che mai tornati fortemente di tendenza. Con le loro cinghie e le loro fibbie, uniscono funzionalità e stile assicurando a chi li indossa la massima protezione ai piedi durante il giorno. Ma non bisogna assolutamente fare l’errore disono ai jeans e ai pantaloni di pelle. La loro linea classica e senza tempo si adatta a tantissime combinazioni diverse. Le idee outfit con stivali biker sembrano davvero infinite e la conferma arriva anche dallo street style. Dovunque spuntano look inediti e vincenti che fanno subito venir voglia di sperimentare con gli accostamenti.