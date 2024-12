Lanotiziagiornale.it - Corea del Sud, il Parlamento scarica il presidente sudcoreano Yeol: chiesta la procedura d’impeachment per il tentato golpe

Scampato il pericolo del surrealeordito dalYoon Suk, che aveva proclamato la legge marziale nel tentativo di superare l’impasse legislativa che bloccava la sua azione politica, indel Sud è già tempo di resa dei conti. Decine di migliaia di sudni manifestano da due giorni in tutto il Paese per chiedere le dimissioni del Capo di Stato.A unirsi alla risono stati sei partiti, tra cui il principale partito di opposizione, il Partito Democratico, che hanno presentato inun disegno di legge per l’impeachment di Yoon. Secondo quanto trapela da Seoul, la votazione sul provvedimento è prevista per il 6 o 7 dicembre e l’esito appare scontato, visto che ilè stato abbandonato anche dal suo stesso partito. La Confederazionena dei sindacati, che conta 1,2 milioni di iscritti, ha definito il tentativo di Yoon “irrazionale e antidemocratico” e ha proclamato uno “sciopero generale a tempo indeterminato” fino alle sue dimissioni.