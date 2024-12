Lanazione.it - Contributo straordinario di solidarietà, disposto avviso pubblico dal Comune di Vecchiano

, 4 dicembre 2024 – C’è tempo fino al prossimo 23 dicembre per presentare domanda per ildisociale messo a punto daldi. Le richieste devono essere presentate all’Ufficio Relazioni con ildi Via XX Settembre 9 a. “A qualche anno di distanza dalla iniziativa che la nostra Amministrazione Comunale aveva lanciato in piena pandemia a sostegno delle fasce di popolazione più fragili, rinunciando all’epoca alla luminaria, la nostra Giunta Comunale ha deciso di mettere a punto nuovamente un Natale solidale, stanziando 30mila euro di risorse comunali per sostenere i cittadini e le cittadine più in difficoltà”, affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alle Politiche Sociali, Lorenzo Del Zoppo. Possono presentare domanda i nuclei familiari con indicatore ISEE fino a 14mila euro, ricevendo uneconomico pari a 250 euro ciascuno.