Conte-Inter si accende il duello | La sente tantissimo | VIDEO CM IT

Conte-Inter, si accende il duello: "La sente tantissimo"

Il collega Salvatore Amoroso èvenuto ai nostri microfoni per fare il punto in casa Napoli: daal futuro di Meret e della difesa Il Napoli capolista si prepara ad una settimana calda dal punto di vista degli impegni. Doppia sfida contro la Lazio, prima in Coppa Italia giovedì sera e poi in campionato domenica., siil: “LaCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itAntoniosi ritrova quindi a programmare un doppio impegno che gli azzurri, a differenza di tante altre squadre rivali, normalmente non hanno vista la mancanza di coppe europee. Il tecnico salentino lavora quindi con obiettivi chiarissimi in mente, come fatto sin dalle prime battute della sua esperienza napoletana.Partendo da questo punto ha parlato del Napoli il collega Salvatore Amoroso di ‘Spazio Napoli’,venuto a Ti Amo Calciomercato: “È stato fondamentale sin da subito, ancor prima che arrivasse.