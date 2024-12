Ilgiorno.it - Castenedolo, il salto nel vuoto di dieci metri: come è morto Vittorio Di Monte

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia) – Una strage infinita. L’altroieri, lunedì, si è registrato un nuovo infortunio mortale in provincia di Brescia. La vittima èDi, 60 anni, di Borgosatollo, deceduto dopo essere precipitato da un cestello elevatore in una azienda meccanica, la Saldature&Meccanica, del quale era socio al cinquanta per cento. L’incidente si è verificato intorno alle 15,30. Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti insieme ai tecnici della Medicina del Lavoro di Ats, Disi trovava in alto su una piattaforma aerea da lui noleggiata per sistemare alcune lampadine all’interno di un capannone della ditta, che sperava di poter ampliare assumendo nuovo personale. All’improvviso ha perso l’equilibrio ed è volato di sotto, cadendo da un’altezza di circa