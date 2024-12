Firenzetoday.it - Allo Spazio Alfieri il biopic sull'atleta somala diventata un simbolo nella lotta per i diritti delle donne

Leggi su Firenzetoday.it

Ospiti lo scrittore Giuseppe Catozzella e la coregista Deka Mohamed Osman del film "Non dirmi che hai paura", tratto dall'omonimo best seller di Giuseppe Catozzella (Premio Strega Giovani 2014).Samia Yusuf Omar è la velocistache ha sfidato i tabù per arrivare alle Olimpiadi di Pechino.