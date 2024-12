Ilrestodelcarlino.it - Valsa, avanti al centro. Fuziona anche il turnover

Sta diventando una costante, e aiuta guardarla da ogni lato in positivo. I migliori in campo per Modena Volley sono i centrali, e per ora si stanno equamente dividendo la torta tra Sanguinetti (domenica in giornata noper problemi di ricezione), Anzani (mvp a Verona e Taranto, una sorta di nord-sud di prestazioni incredibili a muro) e Stankovic, sempre efficientissimo quando chiamato in causa. Che i migliori in campo in assoluto siano i posti tre deve fare sicuramente piacere a una formazione come laGroup che negli anni ha fatto poco affidamente sul gioco ale sui muri, due comparti statistici che invece sono diventati un pilastro del gioco gialloblù di questo fine 2024. Pilastro i centrali, pilastrol’intercambiabilità dei giocatori: avere in panchina veri e propri assi del calibro di Davyskiba e Stankovic consente a Giuliani di girare le partite come non era in grado di fare, per evidenti limiti di rosa, la formazione dello scorso anno né quella capace di vincere la Coppa Cev con Andrea Giani due stagioni or sono.