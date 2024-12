Iodonna.it - Suo madre è stata sedata per 10 anni a cena, con il Tavor. Lei, chissà. Mentre la Francia del dopo-Mazan mette in vendita i kit del giorno dopo, per scoprire se si è state drogate e stuprate, Caroline Darian fonda M'endors pas (Non sedarmi) e pubblica un libro. Contro la sottomissione chimica

La sentenza del processoDominique Pelicot, che fece violentare la moglie da oltre ottanta sconosciuti, è attesa per il 20 dicembre. Ma tante cose sono già cambiate, ine non solo,gli stupri die per effetto del relativo processo. Si parla, finalmente e apertamente, di. E a parlarne è, soprattutto,, la figlia di Dominique e di Gisele, che però ha rifiutato il cognome del padre: con l’associazione che hato, M’pas (Non) e con un, che uscirà in Italia il prossimo 18 febbraio. Applausi per Gisèle Pelicot, chiesti 20al marito per gli stupri X Leggi anche › Chi si deve vergognare? Gisele Pelicot sta facendo la storia della lotta alla violenza sulle donne, i kit delper sapere se si èLo ha detto a chiare lettere il il primo ministro francese Michel Barnier: c’è “un prima e un”.