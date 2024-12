Ilfattoquotidiano.it - Stupro di Palermo, negati i domiciliari al più giovane dei sette condannati. Minore all’epoca dei fatti, si vantò sui social della violenza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

al più piccolo deidellodi. Dopo il rigettorichiesta deiper Angelo Flores, l’autore dei video di quella notte, la corte d’Appello per inni ha rigettato la richiesta anche per R. P.,deinne. Il ragazzo, in un istituto minorile dal 19 agosto del 2023, è stato condannato a otto anni e 8 mesi, sia in primo grado che in appello. Gli altri 6 ragazzi, tutti maggiorenni, hanno, invece, avuto condanne dai 4 ai 7 anni.Per la difesa quella delnne è stata una condanna sproporzionata rispetto agli altri. Per questo motivo – ma anche per il tempo già trascorso in un istituto minorile (un anno e tre mesi) seguito da un’equipe di psicologi ed educatori – il difensore del, Piero Capizzi, ha chiesto che il ragazzo passasse la pena in casa con la madre, a Misilmeri, in provincia di, ma distante dalla zona dove sono stati consumati ie senza braccialetto elettronico.