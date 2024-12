Ilfattoquotidiano.it - Sean Penn “fidanzato babbo” sul red carpet con la nuova fidanzata Valeria Nicov: ecco chi è

Lui 64 anni e lei 30. Anche perè arrivata la fase “”. Al Marrakech Film Festival il divo si è infatti mostrato ufficialmente in pubblico con lacompagna. Modella e attrice che ha la stessa età, appunto, di uno dei suoi figli, Hopper. Dettaglio macroscopico che non è sfuggito all’ironia di tanti commenti sui social.si sarebbero conosciuti e subito amati lo scorso settembre, quando vennero fotografati a Madrid mentre si baciavano. Poi proprio nelle scorse ore per ritirare un premio alla carrieraè sbarcato in Africa, al Marrakesh International Film Festival, facendosi accompagnare dalla giovaneè apparsa come cameriera in Emily in Paris, ma ha una solida, almeno questo dicono i ben informati, formazione teatrale.