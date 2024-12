Oasport.it - Scherma: i convocati dell’Italia per il Gp di sciabola di Orleans e per la CdM di fioretto

Un nuovo fine settimana di grandeè alle porte. Il focus internazionale sarà concentrato sul GP di, per quanto riguarda la, e sulle tappe maschili e femminili della Coppa del Mondo di, in programma a Takasaki (Giappone) e Busan (Corea del Sud).L’Italia sarà presente in tutte e tre le circostanze, dopo un ottimo avvio di stagione fatto di vittorie e podi in serie. Di seguito i 24, 12 al femminile e 12 al maschile per la prova francese di: fra loro spiccano i nomi di Michela Battiston e Luca Curatoli.Azzurre gara individuale femminile: Giulia Arpino, Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Maria Clementina Polli, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella VialeAzzurri gara individuale maschile: Edoardo Cantini, Luca Curatoli, Daniele Franciosa, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Edoardo Reale, Giovanni Repetti, Pietro Torre, Lupo Veccia ScavalliResponsabile d’arma: Nicola ZanottiStaff tecnico: Ilaria Bianco, Benedetto Buenza, Cristiano Imparato, Diego OcchiuzziFisioterapisti: Alessandro Pesce, Ferdinando MarguttiQueste invece la liste delle prove dial maschile e al femminile.