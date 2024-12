Ilrestodelcarlino.it - "San Marino rafforzi la lotta alla corruzione"

Sandeve rafforzare le misure per prevenire ladi quanti ricoprono cariche nell’esecutivo e tra le forze di polizia. È quanto domanda il Greco, organo del Consiglio d’Europa, dopo aver esaminato le misure antigià attuate dal Titano per le persone che esercitano alte funzioni esecutive. Dai membri del Congresso di Stato, ai direttori di Dipartimento, dal personale politico delle segreterie di Stato ai consulenti con funzioni analoghe). E i membri della Gendarmeria, della Guardia di Rocca e della Polizia Civile. Nel rapporto il Greco indica che "è necessario sviluppare – si legge – un documento di politica di antiper l’esecutivo dopo aver effettuato una valutazione completa dei rischi specifica per tali funzioni". Inoltre ritiene che "per prevenire e gestire i conflitti di interesse, chi ricopre funzioni esecutive dovrebbe essere sottoposto a controlli di integrità prima della nomina e assunzione".