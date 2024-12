Liberoquotidiano.it - Marine Le Pen ha deciso, "capolinea Macron". Cade il governo, la Francia nel caos totale

Leggi su Liberoquotidiano.it

Difficilmente ildi minoranza Barnier riuscirà a sopravvivere alla mozione di sfiducia che verrà votata mercoledì. La, così, si ritroverà ad affrontare una nuova fase d'instabilità dopo il fallimento delvoluto dal presidente Emmanueldopo le elezioni politiche. Il voto è stato innescato nel pomeriggio dal partito di opposizione radicale di sinistra La France Insoumise (LFI) e dal Rassemblement National (RN) di destra guidato daLe Pen, dopo che Barnier ha fatto valere i poteri speciali per far passare il bilancio della sicurezza sociale, senza un voto parlamentare, che evidentemente il primo ministro era convinto di non poter vincere. Il Nuovo Fronte Popolare, l'alleanza dei partiti di sinistra, è emerso come il principale rivale dei sostenitori die della destra dopo le elezioni anticipate di luglio.