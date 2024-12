Quotidiano.net - L’ultimo autogol di Biden. Concede la grazia al figlio. Trump furioso: un ipocrita

Leggi su Quotidiano.net

Ha messo la firma sul documento quasi sotto la scaletta dell’aereo che lo portava per la prima volta in Angola. Joeha completamente perdonato ilHunter per i due reati per i quali il 54enne era stato condannato: frode fiscale e acquisto illegale di un’arma senza dichiarare che era stato tossicodipendente. In realtà la sua è stata una scelta paterna perché Joe, 82 anni appena compiuti, aveva sempre detto che avrebbe rispettato il verdetto della giustizia atteso tra il 12 e il 16 dicembre. Invece ha evitato alHunter di passare un solo minuto in galera e lasciandogli la fedina penale pulita. È un gesto in realtà che ultimamente qualcuno si aspettava, soprattutto dopo il trattamento che il partito democratico aveva riservato al presidente forzandolo a farsi da parte a 100 giorni dal voto, per lanciare la sua vice Kamala Harris verso la Casa Bianca.