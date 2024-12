Butac.it - Le semplificazioni potenzialmente dannose

Oggi cerchiamo di spiegare un concetto che evidentemente non è chiaro a tutti. Durante il weekend sono incappato in un post, scritto da soggetti che della materia dovrebbero avere una conoscenza più approfondita della media, che recitava più o meno così:La prima foto di tal dei tali su Google è di una AIOvviamente, analizzando l’immagine con un tool come AI Image Detector sarà confermato che l’immagine è generata via AI.Come sia finita in cima alle ricerche, potrebbe essere un sottoprodotto di come funzionano gli algoritmi dei motori di ricerca, che prediligono risultati in base all’algoritmo usato.Il post a nostro avviso è una semplificazione maldestra di come funzionano i motori di ricerca e genera in chi se lo trova di fronte l’idea che Google (o qualsivoglia motore di ricerca) si limiti a funzionare come un database che riporta sempre, a tutti, gli stessi risultati nello stesso ordine.