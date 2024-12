Infobetting.com - Fulham-Brighton (giovedì 05 dicembre 2024 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

sono divisi da soli quattro punti in classifica com Marco Silva e Fabian Hürzeler che possono essere soddisfatti di quanto fatto nelle prime tredici giornate di campionato, con i Seagulls che sono addirittura in lotta per un posto nella prossima Champions League nonostante l’inatteso mezzo passo falso al Falmer Stadium contro il .InfoBetting: Scommesse Sportive e