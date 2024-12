Ilfattoquotidiano.it - “Farò pagare a parenti e amici 240 euro a testa per il pranzo di Natale a casa mia, alcolici esclusi. Se non sono d’accordo, vadano a rimpinzarsi altrove”: la storia sul Daily Mail

Nel 2019, i tabloid britannici l’avevano soprannominata “la mamma più odiata della Gran Bretagna“. Il motivo? Aveva ammesso in diretta televisiva di aver “finto una depressione” per ottenere gratuitamente un intervento di rinoplastica tramite il sistema sanitario nazionale (NHS). E Carla Bellucci non perde occasione per far parlare di sé: se infatti l’anno scorso aveva deciso di chiedere alla sua famiglia e ai suoidi150 sterline aper ildisua, quest’anno si passa a 200 sterline (240). La 42enne che vive nell’Hertfordshire sostiene che il costo della vita sia aumentato e di dover almeno rientrare di quello che spende per preparare il pasto.Ex modella nota oltremanica, Bellucci ha detto alche i suoi ospiti dovrebbero “essere grati perché toglie loro l’incombenza di preparare tutto”.