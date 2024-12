Ilrestodelcarlino.it - Donne in jazz, concerti a dicembre: la vendetta delle muse nel segno di Cristina Zavalloni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 32024 – Una volta c’erano le Blue Belles e le Parisian Redheads, poi toccò alle dive immortali del canto ambrato Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Oggi c’è una straordinaria fioritura di artiste vocali e strumentali che un po’ indagano nel modern mainstream di marca newyorkese, ma molto creano ex novo. Densa la partecipazione rosa per questo, animata da una ricerca estetica senza compromessi nei maggiori club cittadini. Al Camera& Music Club venerdì 6 dalle ore 22 si esibisce un trio inedito capeggiato dalla cantante bolognese Chiara Pancaldi accompagnata da Paolo Birro al piano e Stefano Senni al contrabbasso. Tra brani originali, standard e song di autori contemporanei,contemporaneo, musica brasiliana e folk song d’autore. Sabato 7 tocca alla diciannovenne leccese Sofia Cocciollo (voce), talento finissimo, Winner for the Best Pop Song all “Akademia Music Award” di Los Angeles, accompagnata da Guglielmo Santimone (piano), Paolo Benedettini (contrabbasso) e Tommaso Stanghellini (batteria).