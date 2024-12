Ilfattoquotidiano.it - Direttiva tirocini, Consiglio Ue respinge il testo di compromesso: ‘Troppo annacquato’. L’Italia lo sostiene, M5s: ‘Governo contro i giovani’

Gli stagisti dovranno attendere la nuova presidenza di turno polacca per poter sperare in condizioni di lavoro migliori. Lunedì sera ilUe Occupazione non ha infatti dato il via libera all’accordo sulle nuove norme che regolano ilextracurriculari. Unche per diversi Stati membri, e anche per la nuova vicepresidente esecutiva della Commissione con delega a Competenze e Diritti Sociali, Roxana Mînzatu, annacquava i provvedimenti e, di conseguenza, anche i principi che avevano mosso a suo tempo la Commissione europea.Iloriginario proposto dallo Youth Forum e da un gruppo di realtà di vari Stati membri aveva come obiettivo quello di eliminare quelle che erano considerate le grandi mancanze in materia di diritti del lavoro per le persone che svolgono stage. Garanzie che, in parte, la proposta aveva perso nel corso delle varie discussioni a livello Ue, come ad esempio il principio che gli stage extracurriculari, ossia al di fuori di un percorso scolastico o universitario, non potessero più essere gratuiti.