Bergamonews.it - Addio a Luciano Gattinoni, luminare che ideò la posizione “salva-vita” per i malati di Covid

al professor, uno dei maggiori esperti italiani di Anestesia e Rianimazione. Si è spento all’età di 79 anni a Gottingen, in Germania, dove era guest professor all’università.Protagonista di una lunga carriera, costellata di prestigiosi riconoscimenti, si era affermato su scala internazionale. È stato uno dei padri dell’Ecmo, la macchina cuore-polmoni, che lo ha reso pioniere della moderna terapia intensiva.Negli ultimi anni si è affermato soprattutto per aver ideato laprona per facilitare la respirazione neidi. Un “” che si è rivelato cruciale durante la prima drammatica ondata della pandemia, quando gli effetti e la gestione della malattia erano ancora poco chiari.Ha lavorato come professore alla Statale dal 1994 e nella scuola di specializzazione in Anestesia del Policlinico di Milano, dove era specialista.