Via libera al piano per lo sviluppo di Malpensa al 2035

Viaalper loinfrastrutturale dell'aeroporto di Milanoal. E' quanto rendono noto Enac e Sea, gestore dello scalo, a conclusione della procedura per l'accertamento della 'conformità urbanistica' del. La Conferenza dei Servizi indetta dal ministero delle Infrastrutture si tenuta lo scorso 19 novembre, coinvolgendo i ministeri dell'Ambiente e della Cultura insieme a tutti gli enti statali e territoriali della partita, tra cui i comuni del Cuv, il Consorzio Urbanistico Volontario, e ha dato il viaall'intesa Stato-Regione per la conformità urbanistica del cosiddetto 'Masterplan'. "La conclusione positiva dell'iter del Masterplan - afferma l'amministratore delegato di Sea Armando Brunini - rappresenta un passaggio molto importante per l'Aeroporto di Milano".