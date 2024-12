Ucraina, evento di degustazione a Kiev

Leggi su Ildenaro.it

La IX Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, promossa dall’Ambasciata d’Italia in, si è aperta a Kyïv con undidedicato ai professionisti del settore HoReCa (alberghi, ristoranti e bar) e ai rappresentanti della Grande Distribuzione Organizzata.L’iniziativa ha celebrato la qualità e la versatilità dei prodotti italiani, mettendo in risalto la Dieta Mediterranea come simbolo di eccellenza, salute e sostenibilità.“Questonon è solo una celebrazione culinaria, ma un tributo a quegli imprenditori italiani che, con coraggio e determinazione, hanno scelto di essere presenti, di investire e di credere nella forza della collaborazione, anche in tempi difficili. È un gesto che supera il valore economico, diventando una testimonianza concreta di amicizia e sostegno reciproco”, ha dichiarato l’ambasciatore italiano Carlo Formosa.